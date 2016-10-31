Власти Швеции официально объявили о смерти дипломата Р.Валленберга
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Власти Швеции официально объявили о смерти героя Второй мировой войны Рауля Валленберга. Это произошло через 70 лет после его исчезновения, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Р.Валленберг, который был шведским дипломатом в оккупированной нацистами Венгрии в 1944 году, помог не менее 20 тысячам евреев, выдав им новые паспорта в период последних месяцев Холокоста.
В 1945 году Рауля Валленберга арестовали советские войска, после чего он исчез.
Обстоятельства и дата смерти Р.Валленберга до сих пор остаются неизвестными.
31 октября шведская газета Expressen сообщила, что налоговые органы официально объявили о смерти Рауля Валленберга.
Агентство, которое в Швеции регистрирует рождения и смерти, подтвердило эту информацию Associated Press.