Власти Швеции официально объявили о смерти дипломата Р.Валленберга

Р.Валленберг, который был шведским дипломатом в оккупированной нацистами Венгрии в 1944 году, помог не менее 20 тысячам евреев, выдав им новые паспорта в период последних месяцев Холокоста.

В 1945 году Рауля Валленберга арестовали советские войска, после чего он исчез.

Обстоятельства и дата смерти Р.Валленберга до сих пор остаются неизвестными.

31 октября шведская газета Expressen сообщила, что налоговые органы официально объявили о смерти Рауля Валленберга.

Агентство, которое в Швеции регистрирует рождения и смерти, подтвердило эту информацию Associated Press.