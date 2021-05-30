Влада Ізраїлю з 31 травня обмежує виїзд в Росію та Аргентину через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю в неділю підтвердило, що з 31 травня вносить Росію і Аргентину в список країн, виїзд до яких громадянам заборонений у зв'язку з поширенням коронавірусу, інформує УНН.
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"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що з 31 травня 2021 року Аргентина і Росія включаються в список країн з максимальним ризиком. Крім цих двох країн в списку вже знаходяться Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина", - йдеться в заяві відомства.
Деталі
У п'ятницю канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю повідомила, що термін дії обмежень на виїзд громадян в так звану червону зону продовжений до 13 червня, а з 31 травня в цей список будуть включені Росія і Аргентина.
"Правила забороняють виїзд громадян і жителів Ізраїлю (за винятком особливих випадків) в країни з максимальним ризиком", - вказали в міністерстві.
Міністерство охорони здоров'я також випустило в неділю "попередження про серйозний ризик" при подорожах на:
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- Сейшельські острови
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- Мальдіви
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- Уругвай
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- Болівію
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- Непал
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- Парагвай
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- Чилі
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- Колумбію
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- Коста-Ріку
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- Туніс
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Відомство також повідомило, що "застерігає від поїздок в наступні країни і регіони: Індія, Африка, Узбекистан, Азербайджан, ОАЕ, Багами, Естонія, Еквадор, Болгарія, Бельгія, Білорусь, Грузія, Німеччина, Філіппіни, Танзанія, Греція, Латвія, Литва , Чорногорія, Єгипет, Кенія, Хорватія і Руанда".
Доповнення
Влада Ізраїлю продовжили заборону на подорожі ізраїльтян в дев'ять країн, заявило 28 травня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в зв'язку з небезпекою отримати інфекцію, влада Ізраїлю продовжили до 16 червня заборону для громадян здійснювати поїздки в ті країни, де зберігається високий рівень поширення коронавірусу.
Повідомляється, що заборона поширюється і на тих, хто вакцинувався або вже перехворів COVID-19.
Нагадаємо, в Ізраїлі проведена масова вакцинація, яка дала свій результат: за останню добу в країні виявлено лише 1 новий випадок інфікуванням ще одна особа померла.
Повідомлялося також, що з 1 червня в країні планується скасування більшості карантинних обмежень. Заборона на появу в громадських місцях без захисної маски залишається в силі.