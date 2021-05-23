Ізраїль скасовує карантин з 1 червня

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У міністерстві зазначають, що причиною цього рішення став низький рівень захворюваності, який зберігається тривалий час, незважаючи на послаблення в режимі карантину і роботу освітніх установ.

У міністерстві охорони здоров'я відзначають, що після скасування обмежень зникає необхідність в "зелених паспортах", будуть скасовані обмеження "фіолетового стандарту". Разом з тим, підкреслюється, що рішення про обов'язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях залишається в силі, і воно буде діяти до тих пір, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.

Продовжать діяти обмеження на в'їзд і виїзд з Ізраїлю. Фахівці МОЗ не виключають, що цей вид обмежень може бути навіть більш жорстким.

Нагадаємо

Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів після зниження кількості випадків зараження COVID-19, але знадобиться чимало часу, щоб відновити і оживити індустрію туризму в країні.

Загалом в країні зафіксували 839,319 випадків коронавірусу, 6,404 осіб померли.