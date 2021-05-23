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Израиль отменяет карантин с 1 июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWSru.co.il.

Израиль отменяет карантин с 1 июня

Детали

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на ослабление в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

В министерстве здравоохранения отмечают, что после отмены ограничений исчезает необходимость в “зеленых паспортах”, будут отменены ограничения “фиолетового стандарта”. Вместе с тем, подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты Минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже более жестким.

Напомним

Израиль вновь открыл свои границы для иностранных туристов после снижения количества случаев заражения COVID-19, но понадобится много времени, чтобы восстановить и оживить индустрию туризма в стране.

В целом по стране зафиксировали 839,319 случаев коронавируса, 6,404 человека скончались.

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