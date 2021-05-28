Ізраїль продовжив заборону на поїздки в Україну через COVID-19

Деталі

Як повідомляє МОЗ Ізраїлю, в "червоний" список потрапило 7 країн. Серед них: Україна, Ефіопія, Бразилія, Індія, Південна Африка, Мексика і Туреччина.

Відзначається, що жителі Ізраїлю після повернення з цих країн повинні будуть піти на двотижневу самоізоляцію, навіть якщо вони пройшли вакцинацію від COVID-19 або перехворіли коронавірусом.

Нагадаємо

З 23 травня Ізраїль відновив міжнародний туризм для обмеженої кількості туристів з країн, де низький рівень смертності, а також вакцинована велика частина населення. Серед них США, Велика Британія і Німеччина.

Ще 20 груп були обрані в резерв, якщо який-небудь з перших 20 туроператорів не виконає умови Ізраїлю.

Міністр туризму Оріт Фаркаш-ХАКО заявив, що міністерство працює над тим, щоб дозволити більшій кількості туристів приїжджати, щоб "відновити індустрію туризму і повернути сотні тисяч людей на ринок праці".

Ізраїльська влада вважає, що спочатку обмеження туризму невеликими групами - кращий спосіб контролювати і стримувати поширення COVID-19, особливо нових варіантів. Планується збільшити кількість груп в червні і дозволити індивідуальним туристам почати відвідування в липні.

З 1 червня Ізраїль скасовує карантин, і всі обмеження, які були введені для боротьби з епідемією коронавірусу.