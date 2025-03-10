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Вкриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустить марки, присвячені Маріуполю

Київ • УНН

 • 33478 перегляди

"Укрпошта" анонсувала випуск поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" з частинками сталі з "Азовсталі". Марки присвячені захисникам міста та жертвам бомбардування Драмтеатру, тираж складе 400 тисяч примірників.

Вкриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустить марки, присвячені Маріуполю

"Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", присвячений захисникам міста та мирним жителям, які загинули через російські агресії. Поштові марки містять частинки сталі, виготовленої на меткомбінаті "Азовсталь", який став останнім оплотом Маріуполя. Про це йдеться у повідомленні "Укрпошти", пише УНН.

Деталі

Марка стала символом пам'яті про страшну трагедію, що сталася 16 березня, коли росіяни скинули дві бомби на Маріупольський драмтеатр, де сотні людей шукали прихисток. Цей злочин став однією з найбільших трагедій, відзначених символом невинних жертв війни.

Основним зображенням марки є руїни Донецького драматичного театру, розбомбленого російськими військами. Дзеркальне відображення театру нагадує про мирне культурне життя міста до війни.

Новий поштовий випуск буде доступний у тиражі 400 тисяч примірників, а також випустять 25 тисяч примірників конвертів "Перший день" і художніх карток. Поштові марки виготовлені за допомогою новітньої термографії, що стало результатом співпраці "Укрпошти" з французькою компанією Cartor Security Printers.

Марку та блок намалював художник Олег Шупляк, конверт "Перший день" та картку – художниця Вікторія Анікієнко, а фото на немаркованому художньому конверті зробив маріуполець Євген Сосновський.

Нагадаємо

"Укрпошта" представила нову марку із серії "Міста героїв", присвячену Волновасі та її залізничній станції. Марка вшановує пам'ять загиблої начальниці вокзалу Олени Брусенко, яка до останнього допомагала місцевим жителям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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