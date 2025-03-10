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Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Киев • УНН

 • 33469 просмотра

"Укрпочта" анонсировала выпуск почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" с частицами стали из "Азовстали". Марки посвящены защитникам города и жертвам бомбардировки Драмтеатра, тираж составит 400 тысяч экземпляров.

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

"Укрпочта" анонсировала новый почтовый выпуск "Город Героев. Мариуполь", посвященный защитникам города и мирным жителям, которые погибли из-за российских агрессий. Почтовые марки содержат частицы стали, изготовленной на металлургическом комбинате "Азовсталь", который стал последним оплотом Мариуполя. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", пишет УНН.

Детали

Марка стала символом памяти о страшной трагедии, произошедшей 16 марта, когда россияне сбросили две бомбы на Мариупольский драмтеатр, где сотни людей искали укрытие. Этот преступление стало одной из крупнейших трагедий, отмеченных символом невинных жертв войны.

Основным изображением марки являются руины Донецкого драматического театра, разбомбленного российскими войсками. Зеркальное отражение театра напоминает о мирной культурной жизни города до войны.

Новый почтовый выпуск будет доступен в тиражах 400 тысяч экземпляров, а также выпустят 25 тысяч экземпляров конвертов "Первый день" и художественных открыток. Почтовые марки изготовлены с помощью новейшей термографии, что стало результатом сотрудничества "Укрпочты" с французской компанией Cartor Security Printers.

Марку и блок нарисовал художник Олег Шупляк, конверт "Первый день" и открытку – художница Виктория Аникиенко, а фото на немаркированном художественном конверте сделал мариуполец Евгений Сосновский.

Напоминаем

"Укрпочта" представила новую марку из серии "Города героев", посвященную Волновахе и ее железнодорожной станции. Марка увековечивает память погибшей начальницы вокзала Елены Брусенко, которая до последнего помогала местным жителям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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