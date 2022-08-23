Вкрали 138 тисяч тонн зерна в Запорізькій області: російським окупантам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Двом військовим рф та двом місцевим мешканцям заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, а також у пособництві державі-агресору. Вони вкрали 138 тисяч тонн зерна на окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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«Слідством встановлено, що окупаційною владою держави-агресора військовослужбовця рф з позивним «Алтай» призначено псевдокомендантом так званої військово-цивільної адміністрації Кам’янсько-Дніпровського району, а військового рф з позивним «Волга» - його заступником», - ідеться в повідомленні.
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Як зазначається, псевдокомендант разом зі своїм заступником з допомогою російських солдат захопили майнові комплекси та призначили керівниками найбільших операторів зерносховищ району двох місцевих мешканців, які допомагали привласнювати та вивозити до рф українську сільгосппродукцію.
Мова йде про філію «Кам’янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН» та ТОВ «БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ-ЗЕРНОПРОДУКТ». У цих зерносховищах зберігалося понад 138 тис. тонн урожаю.
Окупанти, погрожуючи цивільним працівникам зерносховищ зброєю, змушують їх щоденно безоплатно виконувати роботи щодо відвантаження українського зерна. Продовольчу продукцію вивозять до тимчасово окупованої території Криму чи портів в краснодарському краї рф.
Доповнення
Близько 90 суден перевозять крадене українське зерно.