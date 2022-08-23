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Украли 138 тысяч тонн зерна в Запорожской области: российским оккупантам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 69305 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Двум военным рф и двум местным жителям заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, а также в пособничестве государству-агрессору. Они украли 138 тысяч тонн зерна на оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Украли 138 тысяч тонн зерна в Запорожской области: российским оккупантам сообщено о подозрении

Цитата

«Следствием установлено, что оккупационными властями государства-агрессора военнослужащего рф с позывным «Алтай» назначен псевдокомендантом так называемой военно-гражданской администрации Кам’янско-Днепровского района, а военного рф с позывным «Волга» – его заместителем», – говорится в сообщении. 

Детали 

Как отмечается, псевдокомендант вместе со своим заместителем с помощью российских солдат захватили имущественные комплексы и назначили руководителями крупнейших операторов зернохранилищ района двух местных жителей, которые помогали присваивать и вывозить в рф украинскую сельхозпродукцию.

Речь идет о филиале «Каменко-Днепровское» ООО СП «НИБУЛОН» и ООО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ-ЗЕРНОПРОДУКТ». В этих зернохранилищах хранилось более 138 тыс. тонн урожая.

Оккупанты, угрожая гражданским работникам зернохранилищ оружием, заставляют их ежедневно безвозмездно выполнять работы по отгрузке украинского зерна. Продовольственную продукцию вывозят на временно оккупированную территорию Крыма или портов в краснодарском крае россии.

Дополнение 

Около 90 судов перевозят краденое украинское зерно.

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