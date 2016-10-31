Військовослужбовця засудили на понад вісім років за вбивство пасажира поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Військовослужбовця Збройних Сил України, який завдав смертельне ножове поранення пасажиру в поїзді, засудили до 8 років та 6 місяців позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.
За інформацією прес-служби, солдат розпивав алкогольні напої з цивільною особою у поїзді сполученням Чернівці-Київ. Згодом між ними виник конфлікт і військовослужбовець наніс громадянину ножове поранення, від якого постраждалий помер.
Після вчинення військовослужбовець зійшов з поїзда та продав ніж сторонній особі.
Суд визнав чоловіка його винним за ч.2 ст.263 (носіння та збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років та 6 місяців.