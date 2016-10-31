Военнослужащего осудили более чем на восемь лет за убийство пассажира поезда

По информации пресс-службы, солдат распивал алкогольные напитки с гражданским лицом в поезде сообщением Черновцы-Киев. Впоследствии между ними возник конфликт и военнослужащий нанес гражданину ножевое ранение, от которого пострадавший скончался.

После совершенного военнослужащий сошел с поезда и продал нож постороннему лицу.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.263 (ношение и сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев.