Военнослужащего осудили более чем на восемь лет за убийство пассажира поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который нанес смертельное ножевое ранение пассажиру в поезде, приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
По информации пресс-службы, солдат распивал алкогольные напитки с гражданским лицом в поезде сообщением Черновцы-Киев. Впоследствии между ними возник конфликт и военнослужащий нанес гражданину ножевое ранение, от которого пострадавший скончался.
После совершенного военнослужащий сошел с поезда и продал нож постороннему лицу.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.263 (ношение и сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев.