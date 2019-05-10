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Військовослужбовець ЗСУ з Білорусі просить громадянство України

Військовослужбовець ЗСУ з Білорусі просить громадянство України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Військовослужбовець ЗСУ з Білорусі хоче отримати громадянство України, адже в Білорусі він став не в’їзним, а законних підстав залишатися в Україні не має. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми по суті ніхто, ми ж не громадяни України, а отримати громадянство - це велика проблема, додому повернутися ми не можемо, тому що наша держава (Білорусь –ред.) оголосила нас найманцями та екстремістами… Хоча, по суті, ми не злочинці, я вважаю, що я нічого незаконного проти своєї держави не зробив", - сказав Дубатовка.

Військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Дубатовка воює на Донбасі з 2016 року. Спочатку був у складі добровольчих формувань, пізніше підписав контракт із військовим підрозділом. Приїхав до України, щоб допомогти боротися з окупацією української землі з боку Росії. Йому залишився ще рік служби, проте виникає питання, що робити далі. До Білорусі повернутися не може, бо став не в’їзним, але законних підстав залишатися в Україні не має. Окрім того, родина не підтримала його політичних поглядів.

"Немає в мене вже родини, нічого… І зараз проблема полягає в тому, що в будь-який момент нас можуть всіх депортувати, от і все, а вдома термін… Я не хочу порушувати український закон. Це питання можна легко вирішити, проте я не сперечаюся, роздавати будь-кому паспорти теж не можна… Треба якось перевіряти, через СБУ (наприклад – ред.)", - розповів Дубатовка.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційне командування прискорює отримання військовослужбовцями російських паспортів.

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