Окупанти на Донбасі прискорюють отримання російських паспортів військовослужбовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційне командування прискорює отримання військовослужбовцями російських паспортів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російське окупаційне командування вживає активних заходів з прискорення отримання російських паспортів особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - зазначив Мотузяник.
Зокрема, за його словами, розгорнуто потужну пропаганду спрощеної процедури надання російського громадянства, командири підрозділів уточнюють відомості щодо військовослужбовців, яким оформлені паспорти т.зв. "Д/ЛНР", які не мають паспортів взагалі.
"При цьому до списків на оформлення російських паспортів включаються тільки особи, в яких вилучено документи, що можуть слугувати для посвідчення особистості (паспорти, військові квитки, водійські посвідчення)", - додав Мотузяник.
Водночас зазначається, що військовослужбовці з числа місцевих мешканців намагаються уникнути отримання російського громадянства через позбавлення права вільного виїзду на територію, підконтрольну Україні, та ризик високої імовірності відправки "на передову, захищати інтереси Росії".
Нагадаємо, Україна закликала світ не визнавати видані жителям ОРДЛО російські паспорти.
Як повідомляв УНН, жителі ОРДЛО з російськими паспортами ризикують втратити громадянство України.