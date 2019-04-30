Україна закликала світ не визнавати видані жителям ОРДЛО російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Україна закликає міжнародних партнерів не визнавати російські паспорти, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, з порушенням Конституції та законодавства України, а також будь-які правочини, здійснені з такими документами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Міністерстві закликали посилити консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою дотримання ним норм і принципів міжнародного права, у тому числі шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти держави-агресора.
Нагадаємо, у Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР".
Як повідомляв УНН, у МЗС висловили протест щодо початку роботи центрів видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.