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7 марта, 13:58 • 115956 просмотра

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7 марта, 08:52 • 145023 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140461 просмотра

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Украина призвала мир не признавать выданные жителям ОРДЛО российские паспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украина призывает международных партнеров не признавать российские паспорта, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Министерстве призвали усилить консолидированные политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора.

Напомним, в России заработал центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР".

Как сообщал УНН, в МИД выразили протест относительно начала работы центров выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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