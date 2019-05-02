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Оккупанты в Донбассе ускоряют получение российских паспортов военнослужащими

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационное командование ускоряет получение военнослужащими российских паспортов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - отметил Мотузяник.

В частности, по его словам, развернуто мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства, командиры подразделений уточняют сведения о военнослужащих, которым оформлены паспорта т.н. "Д/ЛНР", которые не имеют паспортов вообще.

"При этом в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения)", - добавил Мотузяник.

В то же время отмечается, что военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства через лишение права свободного выезда на территорию, подконтрольную Украине, и риск высокой вероятности отправки "на передовую, защищать интересы России".

Напомним, Украина призвала мир не признавать выданные жителям ОРДЛО российские паспорта.

Как сообщал УНН, жители ОРДЛО с российскими паспортами рискуют потерять гражданство Украины.

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