Оккупанты в Донбассе ускоряют получение российских паспортов военнослужащими

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - отметил Мотузяник.

В частности, по его словам, развернуто мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства, командиры подразделений уточняют сведения о военнослужащих, которым оформлены паспорта т.н. "Д/ЛНР", которые не имеют паспортов вообще.

"При этом в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения)", - добавил Мотузяник.

В то же время отмечается, что военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства через лишение права свободного выезда на территорию, подконтрольную Украине, и риск высокой вероятности отправки "на передовую, защищать интересы России".

Напомним, Украина призвала мир не признавать выданные жителям ОРДЛО российские паспорта.

Как сообщал УНН, жители ОРДЛО с российскими паспортами рискуют потерять гражданство Украины.