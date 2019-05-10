Военнослужащий ВСУ из Беларуси просит гражданство Украины

"Мы по сути никто, мы же не граждане Украины, а получить гражданство - это большая проблема, домой вернуться мы не можем, потому что наше государство (Беларусь - ред.) объявило нас наемниками и экстремистами... Хотя, по сути, мы не преступники, я считаю, что я ничего незаконного против своего государства не сделал", - сказал Дубатовка.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Константин Дубатовка воюет на Донбассе с 2016 года. Сначала был в составе добровольческих формирований, позже подписал контракт с военным подразделением. Приехал в Украину, чтобы помочь бороться с оккупацией украинской земли со стороны России. Ему остался еще год службы, однако возникает вопрос, что делать дальше. В Беларусь вернуться не может, потому стал не въездным, но законных оснований оставаться в Украине нет. Кроме того, семья не поддержала его политические взгляды.

"Нет у меня уже семьи, ничего... И сейчас проблема заключается в том, что в любой момент нас могут всех депортировать, вот и все, а дома срок... Я не хочу нарушать украинский закон. Этот вопрос можно легко решить, но я не спорю, раздавать кому попало паспорта тоже нельзя... Надо как-то проверять, через СБУ (например - ред.)", - рассказал Дубатовка.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационное командование ускоряет получение военнослужащими российских паспортов.