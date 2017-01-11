Військовослужбовець строкової служби проведе 2 роки у дисбаті за самовільне залишення частини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Військовослужбовець строкової служби проведе два роки у дисбаті за самовільне залишення частини. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Печерський районний суд міста Києва призначив покарання військовослужбовцю строкової служби в умовах особливого періоду, який тричі самовільно залишив місце служби, 2 роки тримання в дисциплінарному батальйоні.
Солдат у військовій частині займав посаду механіка ремонтного відділення автомобільної техніки. Перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі, він самовільно залишив його та направився до місця свого проживання у смт. Рокитне Рівненської області, де перебував півтора місяця. Згодом, його затримали співробітники Військової служби правопорядку. Після цього, він ще два рази самовільно залишав військову частину.
Між обвинуваченим та прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України укладено угоду про визнання винуватості за ч. 4 ст. 407 КК України та узгоджено покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 2 роки.
Суд, врахував усі пом’якшувальні обставини (щире каяття, сприяння розкриттю злочину, відсутність судимості) та затвердив вказану угоду.