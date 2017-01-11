Военнослужащий срочной службы проведет 2 года в дисбате за самовольное оставление части
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Военнослужащий срочной службы проведет два года в дисбате за самовольное оставление части. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Печерский районный суд города Киева назначил наказание военнослужащему срочной службы в условиях особого периода, трижды самовольно оставил место службы, 2 года содержания в дисциплинарной воинской.
Солдат в военной части занимал должность механика ремонтного отделения автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно оставил его и направился к месту своего проживания в с. Рокитное Ровенской области, где находился полтора месяца. Впоследствии, его задержали сотрудники Военной службы правопорядка. После этого, он еще два раза самовольно оставлял воинскую часть.
Между обвиняемым и прокурором военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины заключено соглашение о признании виновности по ч. 4 ст. 407 УК Украины и согласовано наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской сроком на 2 года.
Суд, учел все смягчающие обстоятельства (искреннее раскаяние, способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости) и утвердил указанное соглашение.