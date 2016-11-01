Військового комісара на Хмельниччині затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві військового комісара одного з об’єднаних міських військових комісаріатів Хмельниччини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що підполковник вимагав п’ять тисяч гривень від місцевого мешканця за сприяння в ухиленні від призову на військову строкову службу.
Співробітники спецслужби затримали воєнкома у власному автомобілі після отримання всієї суми хабара. Під час обшуку машини оперативники СБ України виявили у підполковника ще дев’ять тисяч доларів США.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, військова прокуратура розпочала спецоперацію на Хмельниччині із затримання хабарника.