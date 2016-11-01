Военного комиссара в Хмельницкой области задержали за взяточничество

Правоохранители установили, что подполковник требовал пять тысяч гривен от местного жителя за содействие в уклонении от призыва на военную срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали военкома в собственном автомобиле после получения всей суммы взятки. Во время обыска машины оперативники СБ Украины обнаружили у подполковника еще девять тысяч долларов США.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, военная прокуратура начала спецоперацию в Хмельницкой области по задержанию взяточника.