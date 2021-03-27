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Військові в М'янмі заявили, що передадуть владу в країні після нових виборів

Військові в М'янмі заявили, що передадуть владу в країні після нових виборів

Київ • УНН

 • 15705 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори. Про це в суботу заявив головнокомандувач ЗС М'янми старший генерал Мін Аун Хлайн, виступаючи з нагоди святкування в країні Дня збройних сил, передає УНН із посиланням на Kyodo.

Цитата

“Ми передамо владу в країні після того, як пройдуть вільні і чесні вибори”, — наводить його слова японське агентство Кyodo. Мін Аун Хлайн також підкреслив, що військовий переворот був неминучий через фальсифікацію на минулорічних виборах.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві. Вже понад 250 демонстрантів вбито.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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