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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51990 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72619 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110038 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145584 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195942 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193609 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279923 просмотра

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Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

Киев  •  УНН

 • 15697 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Об этом в субботу заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, выступая по случаю празднования в стране Дня вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Цитата

“Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы”, — приводит его слова японское агентство Кyodo. Мин Аун Хлайн также подчеркнул, что военный переворот был неизбежен из-за фальсификации на прошлогодних выборах.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве. Уже более 250 демонстрантов убиты.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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