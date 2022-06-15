Військові на півдні України знищили 70 рашистів та 60 одиниць техніки ворога

Деталі

Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

1 гелікоптер,

1 самохідна гармата “Піон”,

1 реактивна система залпового вогню “Град”,

3 гаубиці 152 мм,

19 одиниць броньованої,

33 автомобільної,

4 – інженерної техніки.

Також, знищено 2 склади боєприпасів.

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