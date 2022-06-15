Військові на півдні України знищили 70 рашистів та 60 одиниць техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомиляє, що українські військові на півдні України знищили 70 рашистів та 60 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН.
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Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.
У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.
Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70 рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:
1 гелікоптер,
1 самохідна гармата “Піон”,
1 реактивна система залпового вогню “Град”,
3 гаубиці 152 мм,
19 одиниць броньованої,
33 автомобільної,
4 – інженерної техніки.
Також, знищено 2 склади боєприпасів.
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