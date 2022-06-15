Військові на сході України знищили 73 рашисти та 19 одиниць техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські захисники на сході України знищили 73 рашисти та 19 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За попередню, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають:
особового складу – 73
танків – 2
БМП – 3
БТР – 3
артилерійські системи – 5
мінометів – 1
АТТ – 5
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