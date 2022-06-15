Военные на востоке Украины уничтожили 73 рашиста и 19 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинские защитники на востоке Украины уничтожили 73 рашиста и 19 единиц техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восход".
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За предыдущую, 14 июня, русские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют:
личного состава – 73
танков – 2
БМП – 3
БТР – 3
артиллерийские системы – 5
минометов – 1
АТТ–5
Напомним
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