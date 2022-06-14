Росіяни вбили більше пів тисячі цивільних в Донецькій області - ОВА

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За сьогодні, 14 червня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

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“Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

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