Окупанти обстріляли Харківщину снарядами на парашутах: розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. За фактом обстрілу окупантами Харківщини снарядами на парашутах розпочато кримінальне провадження. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 14 червня 2022 року російські військовослужбовці вкотре обстріляли смт Золочів Богодухівського району. Окупанти застосували снаряди на парашутах. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків.
Також близько 11:00 військові країни-агресора обстріляли смт Малинівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення три людини. Пошкоджено низку житлових будинків.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.
Доповнення
У Харківській області за минулу добу через ворожі обстріли є одна жертва, ще п'ятеро людей поранені, зокрема - троє дітей, серед яких 3-місячне немовля.