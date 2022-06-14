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Оккупанты обстреляли Харьковскую область снарядами на парашютах: начато производство

Киев • УНН

 • 161279 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. По факту обстрела оккупантами Харьковской области снарядами на парашютах начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 14 июня 2022 года российские военнослужащие в очередной раз обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. Оккупанты применили снаряды на парашютах. В результате обстрела повреждено ряд жилых домов.

Также около 11:00 военные страны-агрессора обстреляли пгт Малиновка Чугуевского района. В результате обстрела получили ранения три человека. Повреждено ряд жилых домов.

Досудебное расследование проводят следственные Управления СБУ в Харьковской области.

Дополнение

В Харьковской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов есть одна жертва, еще пять человек ранены, в том числе - трое детей, среди которых 3-месячный младенец.

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