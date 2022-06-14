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Харківщина: окупанти поранили 3-місячне немовля, його мати загинула

Харківщина: окупанти поранили 3-місячне немовля, його мати загинула

Київ • УНН

 • 210453 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Харківській області за минулу добу через ворожі обстріли є одна жертва, ще п'ятеро людей поранені, зокрема - троє дітей, серед яких 3-місячне немовля. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. (...) Загалом в області 1 людина загинула, 5 - поранені, в тому числі 3 дітей", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. У селі Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У селищі Печеніги поранена дитина 3 місяців, її 35-річна мати загинула. У селі Загороднє - 1 поранений.

У Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання становила 2000 кв. м.

В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов'янськ. Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат", - вказав Синєгубов.

З його слів, у районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. 

Доповнення

Уночі у Харкові пролунали звуки вибухів.

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