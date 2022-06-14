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Харків та область продовжують обстрілювати загарбники: поранено двох дітей

Харків та область продовжують обстрілювати загарбники: поранено двох дітей

Київ • УНН

 • 132398 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли Харкова та населених пунктів області. Серед поранених - двоє дітей 11 та 17 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ НП та ГУ ДСНС у Харківській області.

Деталі

За даними поліції, під удари ворожих снарядів та ракет напередодні потрапили Київський район Харкова, а також населені пункти області - села Івашки, Молодова, Рубіжне, селище Печеніги, села Руські Тишки, Високопілля. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали три приватні будинки мирних громадян та господарчі споруди агрофірми. 

У ДСНС додали, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, минулої доби сталися у Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв. м.

"У результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення", - повідомили у відомстві.

Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години.

О 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялася складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу біля 2000 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 3:19. Жертв та постраждалих немає.

Доповнення

Уночі у Харкові пролунали звуки вибухів.

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