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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Харків: повідомляють про сильні вибухи

Харків: повідомляють про сильні вибухи

Київ • УНН

 • 1034090 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Харкові пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН. Наразі офіційного підтвердження немає.

Деталі

За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали 2 два потужні вибухи.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.

Додамо

Станом на 00:10 годину 14 червня повітряну тривогу оголосили у 16 областях України.

Нагадаємо

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