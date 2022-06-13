Харків: повідомляють про сильні вибухи

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За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали 2 два потужні вибухи.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.

Додамо

Станом на 00:10 годину 14 червня повітряну тривогу оголосили у 16 областях України.

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