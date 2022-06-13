Харків: повідомляють про сильні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Харкові пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН. Наразі офіційного підтвердження немає.
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За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали 2 два потужні вибухи.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила.
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Станом на 00:10 годину 14 червня повітряну тривогу оголосили у 16 областях України.
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