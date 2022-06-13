Харьков: сообщают о сильных взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Харькове раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН. Пока официального подтверждения нет.
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По данным пользователей соцсетей, в Харькове прогремели 2 два мощных взрыва.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили.
Добавим
По состоянию на 00:10 14 июня воздушную тревогу объявили в 16 областях Украины.
Напомним
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