Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область: є загиблі

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Сьогодні, після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь по області у Есманській громаді. Пролунало 14 вибухів.

В обідню пору, на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл).

Внаслідок вибуху 2 людей поранені, одина — загинула.

Близько 17-тої години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 прильотів.

Загалом за день росіяни відкрили вогонь 45 разів.

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