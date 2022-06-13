Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що за добу рашисти 45 разів відкрили вогонь по області. Про це інформує УНН.
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Сьогодні, після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь по області у Есманській громаді. Пролунало 14 вибухів.
В обідню пору, на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл).
Внаслідок вибуху 2 людей поранені, одина — загинула.
Близько 17-тої години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 прильотів.
Загалом за день росіяни відкрили вогонь 45 разів.
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