На Харківщині українські військові знищили бойовий вертоліт Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, українські військові знищили бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників, передає УНН із посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.
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"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
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Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
"Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - зазначено у повідомленні.
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