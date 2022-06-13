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На Харківщині українські військові знищили бойовий вертоліт Ка-52

На Харківщині українські військові знищили бойовий вертоліт Ка-52

Київ • УНН

 • 134572 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, українські військові знищили бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників, передає УНН із посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.

Цитата

"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

"Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - зазначено у повідомленні.

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