Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32,3 тис. окупантів та ще один ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становили:



особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1432 (+2),



бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8),



артилерійських систем – 718 (+3),



РСЗВ - 226 (+0),



засобів ППО - 97 (+0),



літаків – 213 (+1),



гелікоптерів – 178 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),



крилатих ракет - 125 (+0),



кораблів/катерів - 13 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5),



спецтехніки - 54 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

Доповнення

На півдні України протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях. Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.