Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32,3 тис. окупантів та ще один ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32,3 тис. осіб, 1432 танків, 213 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становили:
-
- особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1432 (+2),
-
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8),
-
- артилерійських систем – 718 (+3),
-
- РСЗВ - 226 (+0),
-
- засобів ППО - 97 (+0),
-
- літаків – 213 (+1),
-
- гелікоптерів – 178 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
-
- крилатих ракет - 125 (+0),
-
- кораблів/катерів - 13 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5),
-
- спецтехніки - 54 (+0).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Дані уточнюються.
Доповнення
На півдні України протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях. Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.