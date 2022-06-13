Росіяни тримають у Чорному морі кораблі-носії 36 крилатих ракет - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ворог тримає в акваторії Чорного моря кораблі-носії 36 крилатих ракет типу “Калібр”, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Корабельне угруповання противника знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз. Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують 4 ракетних кораблі, 1 підводний човен та 3 великих десантних кораблі. 36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України", - сказано у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.
Деталі
За даними ОК "Південь", на півдні України противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде. "Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. При чому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію", - сказано у повідомленні.
Як вказано, по передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152-мм калібром. "Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області", - зазначають у командуванні.
Натомість з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях. Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів. Підтверджені втрати противника складають 22 рашисти, 3 танки Т-62, 2 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.
Доповнення
Раніше ворог тримав напоготові 40 крилатих ракет у Чорному морі.