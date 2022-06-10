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Загроза ракетних ударів з моря висока: ворог тримає напоготові 40 крилатих ракет

Загроза ракетних ударів з моря висока: ворог тримає напоготові 40 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 153753 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. росія посилила угруповання чф рф ще одним підводним човном, у морі тримає напоготові 40 крилатих ракет, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК", - зазначає ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Також в командуванні вказали, що на Херсонщині окупаційні війська і їх посіпаки з колаборантської влади розпочали нову хвилю підготовчих заходів до референдуму про приєднання до росії. Тим часом на лінії зіткнення противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі, укріплює позиції, підтягує озброєння і мінує територію. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів.

На Миколаївщині, за повідомленням, тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Широківська та Інгульська громади зазнали обстрілів переважно по сільськогосподарським угіддям поза населеними пунктами.

На півдні протягом ночі українськими підрозділами в ході бойових дій знищено 20 рашистів, гаубицю "Мста-Б" та 3 БТРи.

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