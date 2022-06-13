Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32,3 тыс. оккупантов и еще один вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,3 тыс. человек, 1432 танков, 213 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 32 300 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1432 (+2),
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- боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8),
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- артиллерийских систем – 718 (+3),
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- РСЗО – 226 (+0),
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- средств ПВО - 97 (+0),
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- самолетов – 213 (+1),
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- вертолетов – 178 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
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- крылатых ракет – 125 (+0),
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- кораблей/катеров - 13 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5),
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- спецтехники – 54 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
Данные уточняются.
Дополнение
На юге Украины в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям. Попадание в скопление противника и склад боеприпасов.