В Харьковской области украинские военные уничтожили боевой вертолет Ка-52
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня на Изюмском направлении Харьковской области украинские военные уничтожили боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков, передает УНН со ссылкой на 93-ю ОМБр Холодный Яр.
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"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков", - говорится в сообщении.
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Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.
"Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - говорится в сообщении.
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