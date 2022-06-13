Рашисты 45 раз в день обстреляли Сумскую область: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки решисты 45 раз открыли огонь по области. Об этом информирует УНН.
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Сегодня, после 12 часов россияне открыли минометный огонь по области в Эсманской общине. Раздалось 14 взрывов.
В в обед, на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел).
В результате взрыва 2 человек ранены, один — погиб.
Около 17-ти часов общину еще и обстреляли из минометов, 30 прилетов.
Всего за день россияне открыли огонь 45 раз.
Напомним
В Харьковской области украинские военные уничтожили боевой вертолет Ка-52.