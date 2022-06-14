Харьков и область продолжают обстреливать захватчики: ранены двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области. Среди раненых - двое детей 11 и 17 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ НП и ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Детали
По данным полиции, под удары вражеских снарядов и ракет накануне попали Киевский район Харькова, а также населенные пункты области – села Ивашки, Молодова, Рубежное, поселок Печенеги, села Русские Тишки, Высокополье. В результате обстрелов повреждения получили три частных дома мирных граждан и хозяйственные сооружения агрофирмы.
В ГСЧС добавили, что пожары, вызванные вражескими обстрелами, за прошедшие сутки произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.
Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв. м.
"В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения", - сообщили в ведомстве.
Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа.
В 23:51 в результате вражеских обстрелов на территории предприятия занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей в одном из населенных пунктов Харьковского района. Пламя охватило площадь около 2000 кв. м. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 3:19. Жертв и пострадавших нет.
Дополнение
Ночью в Харькове раздались звуки взрывов.