Харьковская область: оккупанты ранили 3-месячного младенца, его мать погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Харьковской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов есть одна жертва, еще пять человек ранены, в том числе - трое детей, среди которых 3-месячный младенец. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. (...) Всего в области 1 человек погиб, 5 - ранены, в том числе 3 детей", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, в результате обстрелов в поселке Жуковского 1 гражданский человек ранен. В селе Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили 2 детей – мальчик 11 и девушка 17 лет. В поселке Печенеги ранен ребенок 3 месяца, его 35-летняя мать погибла. В селе Загородное – 1 раненый.
В Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания составляла 2000 кв. м.
В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары.
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне. На Изюмщине враг пытается установить контроль над Богородичным и готовит наступление на Славянск. Наши защитники противодействуют врагу, нанося ему ощутимые потери", – указал Синегубов.
По его словам, в районе Изюма нашими военными уничтожен очередной российский вертолет Ка-52.
Дополнение
Ночью в Харькове раздались звуки взрывов.