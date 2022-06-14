Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32,5 тис. окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1434 (+2),



бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11),



артилерійських систем – 721 (+3),



РСЗВ - 229 (+3),



засобів ППО - 97 (+0),



літаків – 213 (+0),



гелікоптерів – 179 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),



крилатих ракет - 125 (+0),



кораблів/катерів - 13 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13),



спеціальної техніки - 54 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Українська армія під час контрнаступу звільнила кілька громад у Херсонській області.