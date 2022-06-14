Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 32,5 тис. окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32,5 тис. осіб, 1434 танків, 213 літаків, 179 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1434 (+2),
-
- бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11),
-
- артилерійських систем – 721 (+3),
-
- РСЗВ - 229 (+3),
-
- засобів ППО - 97 (+0),
-
- літаків – 213 (+0),
-
- гелікоптерів – 179 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
-
- крилатих ракет - 125 (+0),
-
- кораблів/катерів - 13 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13),
-
- спеціальної техніки - 54 (+0).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Українська армія під час контрнаступу звільнила кілька громад у Херсонській області.