Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32,5 тыс. оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,5 тыс. человек, 1434 танков, 213 самолетов, 179 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1434 (+2),
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- боевых бронированных машин – 3503 (+11),
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- артиллерийских систем – 721 (+3),
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- РСЗВ – 229 (+3),
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- средств ПВО – 97 (+0),
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- самолетов – 213 (+0),
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- вертолетов – 179 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
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- крылатых ракет – 125 (+0),
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- кораблей/катеров – 13 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),
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- специальной техники – 54 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько громад в Херсонской области.