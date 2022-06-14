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Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області

Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області

Київ • УНН

 • 289512 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнена частина громад в Херсонській області", - зазначив Президент.

За словами Зеленського, бої на Донбасі увійдуть в історію як одна з найжорстокіших битв в Європі, і українська армія та розвідка тактично переграють російських військових.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що ширина українського фронту вже понад 2,5 тисячі кілометрів.

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