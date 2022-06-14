Українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія в ході контрнаступу звільнила кілька громад в Херсонській області. Про це повідомляє УНН.
Цитата
"Вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнена частина громад в Херсонській області", - зазначив Президент.
За словами Зеленського, бої на Донбасі увійдуть в історію як одна з найжорстокіших битв в Європі, і українська армія та розвідка тактично переграють російських військових.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що ширина українського фронту вже понад 2,5 тисячі кілометрів.