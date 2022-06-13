Зеленський: ширина нашого фронту понад 2,5 тисячі кілометрів

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"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами", - йдеться у зверненні.

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Зеленський додав, що українські військові визволять усі наші міста та села, у яких поки що немає прапора України на адміністративних будівлях.

"Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто в людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський закликав українців більше говорити з мешканцями тимчасово окупованих росією міст та регіонів.