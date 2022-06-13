Зеленський закликав українців більше говорити з мешканцями окупованих росією міст та регіонів

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За словами Глави держави, українським воїнам вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені. Але Президент вкотре нагадав, що на тимчасово підконтрьольних росією територіях живуть українці з якими треба говорити і нагадувати, що Україна про них не забула і обовʼязково поверне назад.

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“І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов’язково прийде”, — закликав Президент.

Також Зеленський згадав і про Крим.

“Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій”, — заявив Гарант.

Нагадаємо

Зеленський провів спільну телеконференцію з президентами Польщі та Словаччини.