Зеленський провів спільну телеконференцію з президентами Польщі та Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Словаччини Зузана Чапутова провели спільну телеконференцію. Темою розмови, зокрема, були закордонні візити Дуди, пише УНН з посиланням на "Польське радіо".
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Як резюмував голова Бюро міжнародної політики польського президента Якуб Кумох, це була дуже важлива розмова, на якій обговорювали координацію дій, спрямованих на надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
Президент Польщі побував у Португалії та Італії. Він також взяв участь у саміті лідерів "Бухарестської дев'ятки". Раніше і Дуда, і Зузана Чапутова завітали до Києва і зустрілися з Володимиром Зеленським.
Минулого тижня Анджей Дуда відвідав Португалію, Італію та Румунію. У Португалії та Італії президент він спілкувався з лідерами цих країн - Марсело Ребелу де Соуза та Серджо Маттарелла.
"Анджей Дуда наполягав, що Україні потрібно якнайшвидше надати статус кандидата в Євросоюз", - повідомляє видання.
У п'ятницю польський лідер взяв участь у саміті лідерів "Бухарестської дев'ятки", організатором якого він виступив спільно з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Метою зустрічі лідерів була підготовка позиції до червневого саміту НАТО у Мадриді.
Дуда заявив після саміту, що для зміцнення обороноздатності Північноатлантичного альянсу необхідно значно збільшити кількість військовослужбовців НАТО у країнах східного флангу.
Раніше
Як писав УНН, польська канцелярія повідомила минулого тижня, що президент Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, в рамках якого лідер сусідньої країни має намір переконати колег підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.