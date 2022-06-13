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Зеленський провів спільну телеконференцію з президентами Польщі та Словаччини

Зеленський провів спільну телеконференцію з президентами Польщі та Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Словаччини Зузана Чапутова провели спільну телеконференцію. Темою розмови, зокрема, були закордонні візити Дуди, пише УНН з посиланням на "Польське радіо".

Деталі

Як резюмував голова Бюро міжнародної політики польського президента Якуб Кумох, це була дуже важлива розмова, на якій обговорювали координацію дій, спрямованих на надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Президент Польщі побував у Португалії та Італії. Він також взяв участь у саміті лідерів "Бухарестської дев'ятки". Раніше і Дуда, і Зузана Чапутова завітали до Києва і зустрілися з Володимиром Зеленським.

Минулого тижня Анджей Дуда відвідав Португалію, Італію та Румунію. У Португалії та Італії президент він спілкувався з лідерами цих країн - Марсело Ребелу де Соуза та Серджо Маттарелла.

"Анджей Дуда наполягав, що Україні потрібно якнайшвидше надати статус кандидата в Євросоюз", - повідомляє видання.

У п'ятницю польський лідер взяв участь у саміті лідерів "Бухарестської дев'ятки", організатором якого він виступив спільно з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Метою зустрічі лідерів була підготовка позиції до червневого саміту НАТО у Мадриді.

Дуда заявив після саміту, що для зміцнення обороноздатності Північноатлантичного альянсу необхідно значно збільшити кількість військовослужбовців НАТО у країнах східного флангу.

Раніше

Як писав УНН, польська канцелярія повідомила минулого тижня, що президент Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, в рамках якого лідер сусідньої країни має намір переконати колег підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Українські Національні Новини

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