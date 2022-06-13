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Зеленский провел совместную телеконференцию с президентами Польши и Словакии

Киев • УНН

 • 124261 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда и Словакии Зузана Чапутова провели совместную телеконференцию. Темой разговора, в частности, были заграничные визиты Дуды, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

Детали

Как резюмировал глава Бюро международной политики польского президента Якуб Кумох, это был очень важный разговор, на котором обсуждалась координация действий, направленных на предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Президент Польши побывал в Португалии и Италии. Он также принял участие в саммите лидеров бухарестской девятки. Ранее и Дуда, и Зузана Чапутова посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе Анджей Дуда посетил Португалию, Италию и Румынию. В Португалии и Италии президент Дуда общался с лидерами этих стран - Марсело Ребелу де Соуза и Серджо Маттарелла.

"Анджей Дуда настаивал, что Украине нужно как можно скорее предоставить статус кандидата в Евросоюз", - сообщает издание.

В пятницу польский лидер принял участие в саммите лидеров Бухарестской девятки (Б9), организатором которого он выступил совместно с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Целью встречи лидеров была подготовка позиции к июньскому саммиту НАТО в Мадриде.

Дуда заявил после саммита, что для укрепления обороноспособности Североатлантического альянса необходимо значительно увеличить количество военнослужащих НАТО в странах восточного фланга.

Ранее

Как писал УНН, польская канцелярия сообщила на прошлой неделе, что президент Дуда начал турне по странам Южной Европы, в рамках которого лидер соседней страны намерен убедить коллег поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

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